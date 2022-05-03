Работают ВС ВСУ: оккупанты остались без "Форпоста" за 7 млн долларов и семи "Орланов"

Оккупанты остались без "Форпоста" за 7 млн долларов и семи "Орланов" / скриншот

В понедельник, 2 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито восемь воздушных целей.

Как сообщили в Telegram-канале Командования ВC ВСУ, пилотируемая авиация россиян фактически не входила в зону действия украинской ПВО.

В то же время, противник наносит ракетные удары и наращивает присутствие в воздушном пространстве Украины беспилотников. Вражеские БПЛА дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня.

В течение суток было сбито:

один БпЛА "Форпост";

семь "Орлан-10".

"Форпост" сбило подразделение ЗРВ воздушного командования "Юг". Российский беспилотник оценивается в 7 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении, это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии министерства обороны РФ, в 2019 году все запчасти дрона прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение, и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

Читайте такжеБомбардировщик РФ приземлили навсегда: ВСУ сбили российский Су-34Ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" в Луганской области.

Дрон сначала "дезориентировали" украинские специалисты радиоэлектронной борьбы, а затем защитники Украины точным ударом приземлили его навсегда.

Также мы рассказывали, как украинские военные продолжают уничтожать российскую авиацию. Только за сутки им удалось уничтожить 10 российских беспилотников "Орлан-10".

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