"Самолеты оккупантов уже избегают боев": ВСУ только за сутки уничтожили 10 воздушных целей

ВСУ только за сутки уничтожили 10 воздушных целей / скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать российскую авиацию. Только за сутки им удалось уничтожить 10 российских беспилотников "Орлан-10"

Российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов, сообщили в командовании ВС ВСУ.

"Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов. Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники Орлан-10, в основном ведущие воздушную разведку и корректирующие огонь артиллерии оккупантов",- говорится в сообщении.

Военные отметили, что это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).

Читайте такжеПод Запорожьем боец ВСУ на свой день рождения сбил "Иглой" сразу три вертолета оккупантов"Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск. Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БпЛА", - отметили в командовании ВС ВСУ.

Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте.

Также сообщалось, что украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" в Луганской области.

Дрон сначала "дезориентировали" украинские специалисты радиоэлектронной борьбы, а затем защитники Украины точным ударом приземлили его навсегда.

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