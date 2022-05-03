Россия попытается аннексировать Донбасс до середины мая - разведка США

Россия попытается вскоре присоединить Донбасс / Фото Reuters

Россия попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей уже в середине мая, сообщает разведка США, передает CNN.

"В сообщениях говорится, что Россия планирует провести "референдумы" о присоединении к России в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", - заявил посол Майкл Карпентер во время брифинга в Госдепартаменте.

Как отметил посол, Россия похищает местных чиновников в удерживаемых ею городах на востоке и юге Украины, чтобы позже сменить их на тех, кто "лояльный к Москве". Также похищают директоров школ, журналистов и активистов.

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"Совсем недавно появились сообщения о том, что российские силы перекрыли доступ к интернету и некоторым видам сотовой связи в этих регионах, чтобы лишить поток достоверной информации", - добавил Карпентер.

Он отметил, что в этих городах Россия может попытаться провести "референдумы", чтобы придать им видимость демократической легитимности".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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