Новая "губерния" и "Небесный город": в ГУР раскрыли планы РФ по захваченным территориям

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Российские оккупанты вынашивают несколько идей насчет временно оккупированных территорий на юге Украины, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью НВ он подчеркнул, "в здравом уме русского руководства есть две идеи, которые они лелеют".

"Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь". – рассказал украинский разведчик.

По его данным, эту идею сейчас в РФ активно "проталкивают".

"Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место быть, это так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это — больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", - добавил Буданов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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