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"Сложный период продлится около двух месяцев": Арестович рассказал о новой фазе войны в Украине

7 мая 2022, 07:41

В этот период будут какие-то мелкие сенсации, а может быть и вовсе ничего не произойдет - стороны будут "перемалывать" друг друга, объяснил советник главы ОП.

война, вторжение РФ
Война в Украине переходит в рутинную фазу / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев.

Об этом Арестович сказал 6 мая в интервью программе Фейгин Live.

По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации, или вообще ничего не произойдет.

"Это такое тупое перемалывание сторонами друг друга, когда особо ничего не происходит", – отметил Арестович, добавив, что эта фаза по-своему очень сложна.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что контрнаступление украинских войск возможно не ранее середины июня - только после накопления огромного количества вооружения от западных партнеров.

По словам Арестовича, на нынешнем этапе войны России против Украины главную роль в окончании боевых действий играет то, как быстро и какое именно оружие предоставят Украине для защиты другие государства.

Также Арестович прогнозировал, когда закончится война. По его словам, война России и Украины может длиться ближайшие два десятка лет.

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