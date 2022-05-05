Арестович анонсировал большое контрнаступление ВСУ и назвал сроки

Поставки оружия, которые предназначены для защиты, ожидаются от западных партнеров в конце мая.
Контрнаступление украинских войск возможно не ранее середины июня, только после накопления огромного количества вооружения от западных партнеров, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, этого вооружения должно хватить на несколько бригад для полного перевооружения и военного согласования.
"После этого уже можно начинать наступать", - отметил Арестович.
Советник руководителя Офиса президента пояснил, что первые поставки оружия, которые предназначены для защиты, ожидаются от западных партнеров в конце мая.
"Первое оружие, которым можно останавливать врага, придет в Украину в конце мая или начале июня. Поэтому контрнаступление возможно не ранее середины июня. Скорее всего, это будет вторая половина июня", - отметил Арестович.
Кроме того, советник руководителя Офиса президента проинформировал о ситуации на "Азовстали".
"Действительно, российские войска вчера зашли на территорию Азовстали, но были выбиты оттуда нашими защитниками. Что происходит сейчас, очень много противоречивой информации и очень много эмоций вокруг. Это сейчас мы не можем себе позволить. Можем сказать, что продолжаются бои, все остальное - уточняется. Переговоры о гуманитарных коридорах ведутся постоянно, президент Украины лично занимается этими вопросами", - акцентировал Арестович.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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