"РФ не оставила шанса на компромисс": Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войны

Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войны/ Reuters, Facebook Арестович

На нынешнем этапе войны России против Украины главную роль в окончании боевых действий играет то, как быстро и какое именно оружие предоставят Украине для защиты другие государства.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале. Также он отметил, что Россия уже не оставила ни единого шанса на компромиссы после военных преступлений, которые совершала в Украине путинская армия.

"Будет большое количество оружия, значит, выбросим их отсюда быстрее и качественнее. Маленькое – значит, придется повозиться. Но никаких компромиссов уже нет. Россияне Бучей, Ирпенем, Гостомелем, Мариуполем не оставили себе шанса на компромисс", – подчеркнул советник главы ОП.

Он также отметил, что защитники Украины "будут уничтожать захватчиков, пока не уничтожат их всех".

Ранее польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха в войне против Украины до 9 мая. Российский диктатор 9 мая может объявить, что территории, которые к тому времени удалось захватить России в войне против Украины, и были настоящими целями. А значит "план выполнен".

Напомним, появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на Донбассе. В фильтрационном лагере российских захватчиков в селе Безымянное Донецкой области мужчин удерживают как в гетто. Туда еще месяц назад принудительно завезли мариупольцев под предлогом "проведения фильтрации". Теперь их оттуда не выпускают.

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