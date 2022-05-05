На крейсере Москва было ядерное оружие: может ли РФ нанести удар с других кораблей в Черном море

На борту крейсера Москва были ракеты с ядерными боеголовками / Фото mil.ru

На борту затонувшего российского ракетного крейсера Москва были ракеты с ядерными боеголовками. В Черном море у страны-агрессора есть еще 20 кораблей. Среди них также наверняка есть такие, которые несут тактическое ядерное оружие.

Такое мнение озвучил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков, пишет Оbozrevatel.

По его словам, на борту Москвы было "по меньшей мере две ракеты с ядерными боеголовками", однако это оружие, лежащее на дне моря, не представляет опасности.

"Из ядерных боеголовок никакой утечки быть не может, потому что там стоит большая защита. Если они не повреждены. А они, я уверен, не повреждены, потому что на сегодняшний день радиационный фон там не повышен", – объяснил Лупаков.

Офицер считает, что зашедшие в Черное море корабли РФ наверняка имеют на борту крылатые ракеты Калибр и тактическое ядерное оружие. Удар по любому городу из такого оружия нанесет ущерб, сравнимый с "половиной Хиросимы или половиной Нагасаки". Однако на применение ядерного оружия оккупанты не отважатся, поскольку, выпустив такую ракету, сразу получат ответный удар от союзника Украины.

"Как только будет применено даже тактическое оружие, сразу же парочка стратегических ударов будет нанесена по Москве, и на этом вопрос будет закрыт", – подчеркнул офицер.

Ядерная угроза

27 апреля российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне.

При этом в Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар. Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

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