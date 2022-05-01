Огромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер Москва

Крейсер Москва затонул, больше РФ не сможет доминировать в море / Коллаж Reuters, mil.ru

Ракетный крейсер Москва, который затонул 14 апреля в Черном море после удара украинскими ракетами Нептун, был очень мощным символом для РФ – символом силы и крепости. Поэтому гибель корабля стала огромным ударом по психике российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал во время чата на Главреде писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Самым большим ударом в этой истории для российского руководства было то, что крейсер был поражен не западными ракетами, а украинскими ракетами Нептун. Это показало тот факт, что украинская ракетная школа жива, что она продуцирует новейшие решения, и эти решения удачные.

В то же время Военно-морские силы Украины продемонстрировали высокий уровень подготовки, когда смогли попасть этими ракетами в крейсер и потопить его", - объяснил он.

С точки зрения военного значения крейсера Москва, то судно было флагманом, главным кораблем флота РФ.

"Когда в бою уничтожается командир, это становится колоссальным ударом по морально-боевому духу – поэтому ВСУ всегда охотились именно на командиров. Уничтожение крейсера Москва повлияло именно так на военнослужащих ВМС РФ", - объяснил эксперт.

Кроме того, по словам Бадрака, крейсер Москва имел ракетные комплексы С-300 и должен был прикрывать всю группировку военных кораблей. Теперь же, когда Москва затонула, уже не идет речь о блокаде или доминировании на море со стороны РФ.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Сколько стоил крейсер Москва

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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