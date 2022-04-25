Крейсер Москва пошел на дно вместе с вертолетом РФ: фото эхолокации

Подбитый крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

Подбитый ракетами ВСУ Нептун ракетный крейсер РФ Москва находится на дне Черного моря вместе с одним из вертолетов.

Об этом стало известно после публикации снимков эхолокациии. Фото публикует Думская со ссылкой на одесского дайвера-инструктора Ростислава Курочкина.

Отмечается, что крейсер РФ лег на дно левым бортом, что соответствует сообщению минобороны РФ о потере остойчивости и снимкам, где Москва имеет крен именно на левый борт.

"Судя по расположению обломков корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки. Не менее интересным является второй снимок, где видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26, который вероятно использовался при попытке тушения пожара на корабле и упал в море, хотя заявлений о потерях вертолетов данного типа от РФ не было", - говорится в сообщении.

/ Думская

Авторы добавляют, что пока неизвестно, кто проводил эхолокационную разведку дна, но похоже фотографии экрана поразительно напоминают немецкий активный сонар Atlas Electronik CSU 90, в регионе имеющийся только на вооружении подлодок Dolphin ВМС Израиля.

/ Думская

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

Читайте еще: