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Гетто для украинцев: появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на Донбассе

5 мая 2022, 12:25

Мужчин не выпускают из лагеря уже месяц. Оккупанты планируют переодеть их в форму ВСУ и вывести на "парад" в Мариуполе.

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Появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на Донбассе/ Reuters, скрин из видео

В фильтрационном лагере российских захватчиков в селе Безымянное Донецкой области мужчин удерживают как в гетто. Туда еще месяц назад принудительно завезли мариупольцев под предлогом "проведения фильтрации". Теперь их оттуда не выпускают.

Мужчин планируют вывести на "парад" до 9 мая в форме ВСУ, выдавая их за "пленных украинских военных". Далее их могут использовать как рабочую силу для разбора завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал в Telegram уникальные кадры изнутри фильтрационного лагеря российских оккупантов в селе Безымянное.

"Фильтрационные лагеря в с. Безымянное превращены в настоящее гетто для мариупольцев... Почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. Около двух тысяч человек, которых разместили в с. Безымяное и в с. Казацкое Новоазовского района. Формальный повод – для проведения фильтрации", – написал Андрющенко.

По его словам, мариупольцам даже не разрешили взять с собой никаких личных вещей. Паспорта и другие документы у них отобрали.

Мужчинам выделили места в помещении школы и клуба. На видео, которое обнародовала городская власть Мариуполя, видно именно школу в Безымянном.

Читайте такжеВ драмтеатре Мариуполя погибли вдвое больше людей, чем думали: журналисты озвучили страшные цифрыМариупольцы не могут покинуть территорию лагеря, кроме как с конвоем из российских оккупантов.

По словам свидетелей, люди вынуждены спать прямо на полу в коридорах. Им не оказывают медицинскую помощь. В лагере уже зафиксировали первый случай туберкулеза. После этого оккупанты превратили спортзал школы в изолятор, в котором при этом нет медиков.

Отмечается, что в селе Казацкое один человек умер после того, как оккупанты отказались вызывать скорую помощь.

Сбежать невозможно – орки угрожают расстрелять других

В случае побега кого-то из мужчин из лагеря захватчики угрожают усилить пытки и расстрелять других задержанных. Всех присутствующих в лагере пересчитывают дважды в день – утром и в 21:00 вечера.

"Трехразовое питание является настоящей баландой, для гигиены есть только одна раковина с холодной водой на тысячи людей. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых", – написал Андрющенко.

Хотя мужчинам дали бумагу о "прохождении фильтрации", даже с ней покинуть лагерь невозможно. Отдельные попытки жестоко карались – беглецов ловили и избивали. По словам Андрющенко, некоторые мужчины пытались однажды прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Креста, увидев их через окно.

Какой будет дальнейшая судьба задержанных, оккупанты еще не решили. Их могут использовать как рабочую силу для разбора завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов.

"При том в понедельник, 2 мая, на выстроении объявили, что мужчин привлекут к параду на 9 мая в Мариуполе в роли "пленных". Для чего их переоденут в форму украинских солдат", – говорит советник мэра Мариуполя.

Штурм Азовстали оккупантами

Напомним, в среду, 4 мая, российским оккупантам удалось прорваться на территорию завода Азовсталь в Мариуполе, где находятся украинские воины и прячутся мирные жители. На территории завода продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщалось, ситуация на Азовстали крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Об этом рассказал командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко.

Также позже стало известно, что практически все здания завода разрушены некоторые крыши полностью обрушились, часть зданий превратилась в руины. На заводом – черный дым.

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