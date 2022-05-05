В Мариуполь от Путина приехал новый "куратор" Донбасса: открыли памятник бабушке с красным флагом

В блокадном Мариуполе оккупанты открыли памятник бабушке с флагом коммунизма / t.me/andriyshTime

В блокадный Мариуполь прибыли представители страны-агрессора – заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют новым "куратором" Донбасса, и секретарь генерального совета Единой России Андрей Турчак. Оккупанты открыли в городе памятник бабушке с флагом на площади Воинов-Освободителей и запустили маршрут с одним автобусом. Также они пытаются устроить в городе коммунизацию. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он пишет о том, что кремлевский чиновник Кириенко и представитель ЕР Турчак являются главными ответственными за так называемую "интеграцию" Мариуполя в РФ.

По словам чиновника, вместе с коллаборантами – самозваным "мэром" Константином Иващенко и "секретарем общины" Евгением Хармышевым российские деятели открыли памятник бабушке с коммунистическим флагом на площади Воинов Освободителей. Площадь оккупанты называют "Ленинского комсомола", как она называлась до декоммунизации.

Памятник бабушке с красным флагом в Мариуполе был открыт оккупантами 4 мая / t.me/andriyshTime

В Мариуполь прибыл и новый "куратор" Донбассе Кириенко (на фото - второй справа) / t.me/andriyshTime

Отмечается, что Турчак признал, что Россия ведет войну против Украины уже целых 8 лет.

"Интересно, что во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет, и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 Мая. Больше никто не скрывается", - отметил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты запустили в Мариуполе первый автобусный маршрут из одного автобуса. Анонсируют открытие еще одного маршрута. После обстрела российских оккупантов осталось всего два автобуса, поэтому запускают и два маршрута.

Читайте такжеАзовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывно"Оба автобуса чудом уцелели во время уничтожения города. Логика проста: сколько автобусов – столько и маршрутов", - сказал украинский чиновник.

Также он подчеркнул, что, дескать, "восстановление" оккупанты запустили не с разбомбленной гражданской инфраструктуры, а с переименования населенных пунктов. В частности, захватчики вернули старое название на дорожном знаке поселка Никольское. Они снова коммунизировали село и назвали его Володарским.

Бои за Азовсталь в Мариуполе

4 мая стало известно, что в Мариуполе, который находится в блокаде войск РФ, снова идут тяжелые бои за контроль над территорией металлургического комбината Азовсталь. В сооружении находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбардировок мирные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты РФ обстреливают позиции сил обороны Украины из артиллерии, самолетов, танков и кораблей. Сообщалось о потере связи с украинскими военными.

Позже глава делегации Киева на переговорах с Москвой Давид Арахамия рассказал, что властям удалось восстановить связь с защитниками Мариуполя, обороняющимся от вражеских войск на заводе Азовсталь. Он подтвердил, что российские оккупанта прорвались на территорию предприятия.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что оккупационный войска получили информацию от "бывшего электрика Азовстали", который показал им тайные туннели под территорией предприятия, после чего захватчики начали штурм поземных ходов.

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко рассказал, что ситуация на предприятии Азовсталь сложная, но защитники Мариуполя продолжают обороняться.