УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая

5 мая 2022, 11:40

Президент РФ очень боится бунтов, которые могут возникнуть среди россиян, поэтому будет пытаться "скормить" им ложь о победе.

путин российские военные
Польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить, что территории, которые к тому времени удалось захватить России в войне против Украины, и были настоящими целями. А значит "план выполнен". И тогда российская пропаганда разнесет это заявление как объявление о "победе РФ в войне".

И русские при этом проглотят такую ложь и поверят своему диктатору. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-командующий сухопутных войск и экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет Укринформ.

"Российская пропаганда может объявить всё что угодно, и даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу. И россияне будут верить Путину... Вероятно, 9 мая Путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, и были целями Кремля", – заявил польский генерал.

Но, по его словам, российским властям на самом деле не о чем объявлять, ведь войну против Украины они проигрывают.

Мобилизация России не поможет

Скшипчак отмечает, что для РФ уже не поможет даже всеобщая мобилизация, ведь новобранцам нужно будет по крайней мере несколько недель на подготовку. Поэтому в оперативном плане для России это ничего не даст.

При этом сейчас в путинской армии уже нет сил на дальнейшую оккупацию украинских земель, ведь армия РФ уже не имеет боеспособного войска, а украинские воины зато героически и эффективно защищают свою родную землю.

Путин боится того, что Украина, получив много военной техники от стран-партнеров и создав новые военные подразделения, начнет вытеснять русских со своей земли.

"Время сейчас играет на Украине, и его надо использовать", – подчеркнул польский генерал.

Путин боится бунтов

Российский диктатор также хорошо понимает, что проигрыш в Украине сильно пошатнул его позиции в РФ. Поэтому в условиях войны и под влянием введенных Западом санкций там могут начаться беспорядки, направленные на то, чтобы устранить Путина, говорит польский генерал.

Ранее многие эксперты заявляли, что активизация военных действий армией РФ на Донбассе и Юге Украины связана с желанием продемонстрировать какие-то "победы" к 9 мая, чтобы президент России Владимир Путин мог озвучить их гражданам своей страны именно в этот день.

Также ранее сообщалось, что высшее руководство войск РФ и лично президент Владимир Путин получают фейковые сведения о ситуации на войне против Украины. Отсутствие реальной информации на фронте уже привело к гибели не одной тысячи российских военных и провала поставленных военных задач.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине 9 мая Владимир Путин вторжение России Скшипчак новости Украины
Реклама
Популярное
Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеНачнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в Украине Гороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаБолезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника Путин готовит важное заявление к 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР"Путин готовит важное заявление к 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР" Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицоОкно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицо
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

11:52

На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилотаВидео

11:40

"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 маяВидео

11:35

На крейсере Москва было ядерное оружие: может ли РФ нанести удар с других кораблей в Черном море

11:23

Как всеобщая мобилизация в России добьет россиянмнение

Реклама
11:19

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВидео

11:02

"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 летФотоВидео

10:54

В Испании задержали блогера Анатолия ШарияВидео

10:50

Когда Украина победит и закончится война - астролог предсказала дату

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

Реклама
07:10

Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

06:37

Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

06:31

Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россиямнение

05:10

Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

04:40

План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВДВидео

04:10

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияВидео

03:48

"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится РоссияВидео

02:17

Рашисты хуже колумбийской наркомафии: Эктор Хименес-Браво рассказал, как его избили и бросили в лесу

01:45

Астролог назвал самые опасные области Украины в мае: "возможны ракетные обстрелы, пожары и разрушения"

01:15

День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

01:10

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - АрестовичВидео

00:51

Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:34

Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушенияхВидео

00:22

Арестович оценил риск ядерного удара России по УкраинеВидео

00:03

Ступка рассказал, как его бросила Логунова

04 мая, среда
23:52

Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками АзовсталиВидео

23:40

Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

23:25

Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

23:20

Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяВидео

23:20

В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

Реклама
22:59

Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30Видео

22:33

Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на АзовстальВидео

22:24

Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами ДинамоВидео

22:08

Армия РФ пытается наступать на трех направлениях – АрестовичВидео

21:59

Торговля награбленным: РФ через Крым вывозит за границу украденное в Украине зерноВидео

21:56

Евровидение-2022 еще даже не началось: названы топ-5 победителей конкурсаВидео

21:37

"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами MilkorВидео

21:02

"Они не виноваты": экс-тренер сборной Украины зашкварился защитой спортсменов РФВидео

21:01

Мощный ветер и заморозки: Украину атакует опасная погодаВидео

20:26

Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру ДнепраВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять