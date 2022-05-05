"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая

Польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить, что территории, которые к тому времени удалось захватить России в войне против Украины, и были настоящими целями. А значит "план выполнен". И тогда российская пропаганда разнесет это заявление как объявление о "победе РФ в войне".

И русские при этом проглотят такую ложь и поверят своему диктатору. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-командующий сухопутных войск и экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет Укринформ.

"Российская пропаганда может объявить всё что угодно, и даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу. И россияне будут верить Путину... Вероятно, 9 мая Путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, и были целями Кремля", – заявил польский генерал.

Но, по его словам, российским властям на самом деле не о чем объявлять, ведь войну против Украины они проигрывают.

Мобилизация России не поможет

Скшипчак отмечает, что для РФ уже не поможет даже всеобщая мобилизация, ведь новобранцам нужно будет по крайней мере несколько недель на подготовку. Поэтому в оперативном плане для России это ничего не даст.

При этом сейчас в путинской армии уже нет сил на дальнейшую оккупацию украинских земель, ведь армия РФ уже не имеет боеспособного войска, а украинские воины зато героически и эффективно защищают свою родную землю.

Путин боится того, что Украина, получив много военной техники от стран-партнеров и создав новые военные подразделения, начнет вытеснять русских со своей земли.

"Время сейчас играет на Украине, и его надо использовать", – подчеркнул польский генерал.

Путин боится бунтов

Российский диктатор также хорошо понимает, что проигрыш в Украине сильно пошатнул его позиции в РФ. Поэтому в условиях войны и под влянием введенных Западом санкций там могут начаться беспорядки, направленные на то, чтобы устранить Путина, говорит польский генерал.

Ранее многие эксперты заявляли, что активизация военных действий армией РФ на Донбассе и Юге Украины связана с желанием продемонстрировать какие-то "победы" к 9 мая, чтобы президент России Владимир Путин мог озвучить их гражданам своей страны именно в этот день.

Также ранее сообщалось, что высшее руководство войск РФ и лично президент Владимир Путин получают фейковые сведения о ситуации на войне против Украины. Отсутствие реальной информации на фронте уже привело к гибели не одной тысячи российских военных и провала поставленных военных задач.

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