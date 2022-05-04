Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

К гаубицам Соединенные Штаты предоставляют также 144 тысячи снарядов, и уже более половины из них пересекла украинскую границу.
США уже передали Украине почти все гаубицы, которые обещали. В наше государство прибыли более 90% от их запланированного количества. Об этом рассказал чиновник Минобороны США, сообщает СNN.
"Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух последних указов президента, фактически находятся в украинских руках", – отметил чиновник.
По его словам, Украине также уже передали почти 90 тысяч снарядов, которые прилагаются. Всего США предоставят 144 тысячи таких снарядов.
"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев", — добавил чиновник.
США предоставили Украине мощные гаубицы М777
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине для защиты от РФ 155-мм гаубицы M777 американского производства.
Это полевая буксируемая гаубица, которая изготавливается компанией BAE Systems. Она считается самой легкой гаубицей подобного типа и может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.
Также сообщалось, что такие же гаубицы M777 передавала Украине и Канада. Сообщалось, что Оттава предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.
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