Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

Гаубица М777/ defense.gov

США уже передали Украине почти все гаубицы, которые обещали. В наше государство прибыли более 90% от их запланированного количества. Об этом рассказал чиновник Минобороны США, сообщает СNN.

"Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух последних указов президента, фактически находятся в украинских руках", – отметил чиновник.

По его словам, Украине также уже передали почти 90 тысяч снарядов, которые прилагаются. Всего США предоставят 144 тысячи таких снарядов.

"Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев", — добавил чиновник.

США предоставили Украине мощные гаубицы М777

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Украине для защиты от РФ 155-мм гаубицы M777 американского производства.

Это полевая буксируемая гаубица, которая изготавливается компанией BAE Systems. Она считается самой легкой гаубицей подобного типа и может транспортироваться на внешней подвеске вертолета.

Также сообщалось, что такие же гаубицы M777 передавала Украине и Канада. Сообщалось, что Оттава предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.

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