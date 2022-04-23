Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядами

Оттава окажет предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.
Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
"Канада выступает на стороне Украины. Мы доставили несколько гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы украинским силам во взаимодействии со США", - отметила Ананд в микроблоге Twitter.
Также, по ее словам, Канада предоставила Украине дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.
Кроме того, по ее словам, официальная Оттава окажет предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.
Как уточняет канадский телеканал CBC, Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777.
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M777 — британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа (для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7150 кг), что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолёта. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Расчёт гаубицы также уменьшен до пяти человек
Характеристики:
- Масса, кг 4218;
- Экипаж (расчёт), чел. 7+1;
- Калибр, мм 155 мм;
- Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);
- Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
"Умные" боеприпасы M982 Excalibur с GPS-наведением при использовании из гаубицы M-777 имеют высокую дальность, проверенную во время реальных боев.
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