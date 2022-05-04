Армия РФ пытается наступать на трех направлениях – Арестович/ Reuters, Офис президента

На фронте сейчас идут тактические действия. Российские захватчики пытаются продвигаться, однако украинские военные сдерживают наступление и не пропускают их вперед.

На стороне врага преимущество в имеющихся средствах, однако оно им не помогает. Не смотря на то, что у оккупантов есть преимущество в авиации и артиллерии, это не дает им возможности выполнить поставленные перед ними руководством РФ военные и политические задачи. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала.

Он рассказал, что ситуация на фронте существенно не изменилась по сравнению с предыдущими днями. Российские захватчики пытаются наступать на трех направлениях:

Изюмском,

Запорожском,

Херсонском.

Периодически на этих направлениях уменьшается интенсивность боевых действий, однако это не означает прекращения боев, отмечает Арестович.

"На фронте есть свои паузы, например, на Изюмском направлении она длилась 4 суток. Это не означает прекращения боевых действий, просто снизилась интенсивность. Это связано с тем, что мы поразили там три командных пункта, А это всегда сбивает с толку. Также, оккупанты проводили определенную ротацию, да и "выдохнулись" уже – они несут огромные потери", – говорит советник главы Офиса президента.

Такая же ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях. Украинские военные там успешно противостоят врагу и отражают наступление силами артиллерии, десанта и партизан, поэтому оккупантам очень трудно накапливать там свои силы.

Ранее Арестович отметил, что оккупационные войска России не смогли провести масштабное наступление на Донбассе и сейчас бросают свои силы по частям, чтобы истощить силы армии Украины. Они стремятся не допустить начала наступления украинских войск на захваченные позиции. По словам советника председателя ОП, нужно готовиться к длительной войне.

Напомним, ранее американский военный историк российского происхождения Макс Бут объяснил возможные будущие ходы Путина в войне против Украины. Он отметил: если российский диктатор стянет в Украину больше танков и живой силы, это повысит риск возникновения в РФ массовых протестов.

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