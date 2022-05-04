Нацгвардейцы "поджарили" 3 вражеские БМП и уничтожили много орков на Изюмском направлении – фото

Нацгвардейцы "поджарили" три вражеских БМП и уничтожили множество оккупантов на Изюмском направлении/ НГУ, Reuters

На Изюмском направлении на Харьковщине спецназовцы Национальной гвардии Украины ликвидировали три боевые машины пехоты и множество российских оккупантов.

На скопление техники и личный состав противника защитники Украины наткнулись во время проведения разведки. После этого сразу по вражеской технике отработали из противотанкового оружия, сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

Также украинские военные обстреляли взводно-опорные пункты рашистов из гранатометов.

"На взводно-опорные пункты противника прилетели еще подарки от спецназовцев – выстрелы к гранатометоам 30 мм калибра, которые выполнили свою миссию", – говорится в сообщении.

Нацгвардейцы уничтожили технику врага и оккупантов на Изюмском направлении/ НГУ, Reuters

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ нанесли точный удар по колонне техники войск России, которая перевозила топливо и снаряды захватчикам в Харьковской области в районе города Изюм. Сам город оккупанты используют в качестве одного из главных опорных пунктов для наступления на Донбасс.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские войска пытаются нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Напомним, в разбомбленном российскими оккупантами Драмтеатре в Мариуполе погибло около 600 человек – это почти вдвое больше того количества, как считалось ранее, сообщают журналисты-расследователи AP.

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