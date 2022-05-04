Штурм орков под Донецком и нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерями

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.
Российские войска пытаются нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.
На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов. Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по Харькову, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, успеха не имели.
На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха нет.
В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник обстреливает позиции украинских войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.
Продолжается блокада и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не достиг.
На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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