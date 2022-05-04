Больше танков, мобилизация и ядерное оружие: военный историк США спрогнозировал будущие ходы Путина

Военный историк США спрогнозировал предстоящие шаги Путина / Reuters

Путинская армия имела очень медленный и неравномерный прогресс в Украине еще до того, как наша страна начала получать от западных стран тяжелое вооружение. Когда украинские воины овладеют полученным оружием, они смогут пойти в контрнаступление для возвращения временно утраченных территорий.

Есть опасения, что российский президент "удвоит ставки", чтобы не проиграть. Так, он может попытаться усилить свою армию либо с помощью регулярных военных сил, либо с помощью химического или ядерного оружия. При этом некоторые журналисты и так называемые "консультанты Кремля" всё еще рассчитывают, что РФ каким-то образом сможет выиграть в войне против Украины. Об этом написал американский военный историк российского происхождения Макс Бут в колонке для The Washington Post.

Бут объяснил, почему РФ не сможет выиграть, даже если Путин объявит Украине войну на замену так называемой "спецоперации", которая, по словам российского диктатора, продолжается сейчас, и объявит всеобщую мобилизацию.

По словам историка, путинской армии не поможет привлечение большего количества танков и живой силы. Ведь, во-первых, это увеличит вероятность возникновения в РФ массовых протестов, а во-вторых – стране-агрессору не будет чем их снарядить, какое оружие им дать. Также РФ не сможет наладить логистику для поставок всего необходимого для такого количества войск, несмотря на то, что даже сейчас в российской армии имеются большие проблемы с логистикой.

Кроме этого, у Путина нет большого тренированного резерва войск. Россия мобилизует примерно 260 тысяч солдат в течение одного года. Однако даже если президент РФ захочет отправить в Украину всех военнообязанных (хотя пока он обещает этого не делать), им всё равно понадобится находиться на учениях в течение 4 месяцев. Но даже после прохождения такого обучения это всё равно будут низкокачественные и немотивированные войска, говорит Бут.

Еще один сценарий, который сейчас широко обсуждается – применение химического или ядерного вооружения. По мнению историка, Путин вряд ли решится ударить ядерным или обычным оружием по странам НАТО, ведь это для него будет самоубийством – на такой шаг США отреагирует мгновенно.

Более вероятно, что российский диктатор может применить тактическое ядерное оружие против украинских военных баз или населенных пунктов. Однако в таком случае Путину также стоит ожидать ответ – Североатлантический альянс может использовать неядерный арсенал, чтобы уничтожить остатки черноморского флота России и значительную часть ее армии в Украине и вокруг нее. Это сильно ударило бы по путинскому режиму в РФ.

По словам Бута, мир не может предупредить эскалацию со стороны России, однако если она состоится – мир заставит РФ заплатить высокую цену.

При этом если бы РФ удалось победить Украину, это лишь стимулировало бы ее к дальнейшей агрессии, а вместе с ней на такую агрессию могли бы решиться и прочие страны-изгои.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ уничтожили "элиту" войск России и теперь Москва вынужденно меняет тактику.

Напомним, на Изюмском направлении командиры оккупационных подразделений заставляют своих подчиненных идти в наступление, угрожая тюрьмой. Моральное состояние противника чрезвычайно подавлено, они боятся идти в серьезное наступление, действуют небольшими группами.

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