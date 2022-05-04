Месть за ликвидацию штаба под Изюмом: командиры РФ гонят орков в "мясорубку"

Солдат РФ заставляют идти в атаку / facebook.com/Mikokuk

На Изюмском направлении командиры оккупационных подразделений вынуждают своих подчиненных идти в наступление, угрожая тюрьмой.

Как рассказал боец Легиона Свободы Руслан Андрийко в эфире информационного телемарафона, моральное состояние противника чрезвычайно подавлено, они боятся идти в серьезное наступление, действуют небольшими группами.

В то же время было уже несколько критических дней, когда орков силой вели в атаку: "И они просто бросали свою технику, бросали оружие. Это все было с матерными словами, очень жестко им угрожали уголовными делами, тюрьмой, но моральное состояние их… находится на очень низком уровне".

Он добавил, что в регионе сражаются подготовленные российские военные с хорошей техникой.

"По нашим данным, здесь находятся не обычные их "бомжи", которых они сгоняют в Украину со всей России, а специалисты с хорошей техникой", - сказал Андрийко.

Он также отметил, что оккупанты пытаются отомстить за уничтожение в Изюме их штаба, ликвидацию их руководства.

"Очевидно, как после того, как в Изюме был уничтожен штаб рашистов, были уничтожены действующие генералы, они захотят отомстить за это… Уже это обострение чувствуется", - сказал Андрийко.

Он сообщил, что вчера российские войска впервые сбросили на город Барвенковое кассетные бомбы, в результате чего многие гражданские получили ранения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

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