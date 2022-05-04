В ФСБ начались чистики - ищут козла отпущения в окружении Путина, - начальник украинской разведки

Начальник украинской разведки рассказал о происходящем в окружении Путина / Reuters

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил изменения в военном руководстве в Москве.

В интервью НВ он назвал преувеличением сообщения о массовых арестах внутри ФСБ, но отметил, что в определенной степени некоторые чистки проведены.

"То, что говорят большинство СМИ, немного преувеличено. В количественном и качественном составе этих чисток. Да, есть очень значительные изменения среди военного руководства, на уровне командующих родов войск, командующих в армии и так далее. Это не очень публичные люди, и об этом СМИ не сильно пишут", - отметил Буданов.

По его словам, есть определенные изменения и количество арестованных людей в спецслужбах РФ. Например, генерал Сергей Беседа, отвечавший в ФСБ за предоставление оперативной информации по Украине.

Читайте такжеШойгу грозит трибунал в России, Москва проводит чистки из-за провала войны против Украины – ГУР"Кстати, история с финансированием Медведчука - это связано с ним. Но той картинки, которую хотят все увидеть, нет. Тысячами никого не сажают, к сожалению. Определенные изменения есть - им надо назначить козла отпущения. Вот они и ищут", - добавил Буданов.

То, что президент РФ Владимир Путин провел "чистку" Федеральной службы безопасности (ФСБ) после провала вторжения в Украину подтверждает и журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его информации, в немилость к российскому диктатору попали не менее 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом".

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