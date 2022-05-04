Армия Украины уничтожила "элиту" войск России – Москва вынужденно меняет тактику – Минобороны

Российские войска теперь изучают тактику ВСУ и ищут слабые места - Маляр / Reuters

Армия России меняет тактику ведения боевых действий на территории Украины. Когда они пытались захватить Киев, то бросили свои элитные подразделения, которые в итоге были уничтожены Вооруженными силами Украины. Тогда у них были план и стратегия. Однако теперь они вынуждены действовать по ситуации – изучают и анализируют украинскую тактику, ищут слабые места. У оккупантов остается преимущество перед ВСУ в виде количества личного состава и вооружения. Но украинская армия сильнее с точки зрения стратегии, подготовки войск и интеллектуального подхода. Врага недооценивать нельзя, российские подразделения по-прежнему боеспособны. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда с самого начала они планировали захватить Киев, то бросили сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", - рассказала она в интервью НВ.

Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – ДаниловПо словам замминистра, у России по-прежнему преимущество по числу личного состава и вооружениям, однако Украина сильнее в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Поэтому во вражеских войсках больше потерь.

"Именно поэтому у противника больше потерь. Фактически это заслуга нашего высшего военного командования", - сказала Маляр.

Также она добавила, что не следует допускать недооценки армии РФ. Она по-прежнему остается мощной, у Москвы еще есть достаточно сил и средств для продолжения масштабной войны. Война перешла в формат обмена ходами. Оккупанты стали действовать более рационально.

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"Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику: они подстроились под нас, действуют схожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что россияне стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни", - подчеркнула Анна Маляр.

Война России против Украины

Замкомандующего войсками России в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее говорил, что оккупанты собираются захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы и создать коридор в Крым. Подобные цели они ставят перед собой в рамках следующей фазы своей войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ожидает перехода ВСУ в наступление на войска РФ в Украине уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня украинская армия должна получить тяжелое вооружение от Запада. Применение такого оружия на фронте может привести к изменению баланса сил на некоторых участках боев.

Спикер Банковой Арестович также утверждал, что наступление России на территории украинского государства уже замедлилось. Если армии Украины удастся остановить захватчиков в направлении Херсона и Гуляйполя, то оккупанты вынуждены будут перейти в оборону.

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