"Агентурная сеть ФСБ": в одном из городов Сумщины запретили Московский патриархат

В одном из городов Сумщины запретили Московский патриархат/ УНИАН

В Конотопе городской голова Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Конотопской городской общины.

Об этом мэр сообщил в Telegram. Он отметил, что идет на такой шаг, чтобы не допустить раскола общества на религиозной почве, а также учитывая антиукраинскую деятельность и открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ МП.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспатриархата это есть два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – написал Семенихин.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют полностью запретить деятельность Российской Православной церкви. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Теперь за него должны проголосовать народные депутаты.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбургской епархии Российской Православной церкви призвали захватывать народы и территорий других стран. Такое скандальное заявление сделала руководитель сектора церковноприходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова.

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