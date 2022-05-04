"Агентурная сеть ФСБ": в одном из городов Сумщины запретили Московский патриархат

Мэр города подчеркнул, что нет разницы между врагом и его агентом.
В Конотопе городской голова Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ Московского патриархата на территории Конотопской городской общины.
Об этом мэр сообщил в Telegram. Он отметил, что идет на такой шаг, чтобы не допустить раскола общества на религиозной почве, а также учитывая антиукраинскую деятельность и открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ МП.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспатриархата это есть два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – написал Семенихин.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют полностью запретить деятельность Российской Православной церкви. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Теперь за него должны проголосовать народные депутаты.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбургской епархии Российской Православной церкви призвали захватывать народы и территорий других стран. Такое скандальное заявление сделала руководитель сектора церковноприходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова.
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