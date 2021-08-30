В РПЦ призвали Россию захватывать новые народы и территории

Задача государства - это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, заявили в РПЦ.
В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви призвали захватывать народы и территорий других стран.
Такое скандальное заявление сделала руководитель сектора церковноприходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова, передает lenta.ru.
"Освоение земель - это не самое главное. Задача государства - это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека - освятить эту землю. То есть прийти, молиться, сделать Евхаристию на ней", - заявила женщина.
На скандальное высказывание уже отреагировал опальный протодиакон Андрей Кураев, запрещенный к служению патриархом Кириллом.
"Вот этот феодализм педагоги понесут детям", — возмутился он.
Как ранее сообщал Главред, французский актер Жерар Депарьдье, который получил российское гражданство, сменил веру, и отдал себя в надежные руки попов из знаменитой РПЦ, которой руководит Кирилл Гундяев.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.