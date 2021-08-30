В РПЦ призвали Россию захватывать новые народы и территории

В РПЦ шокировали заявлением о захвате народов / скриншот

В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви призвали захватывать народы и территорий других стран.

Такое скандальное заявление сделала руководитель сектора церковноприходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова, передает lenta.ru.

"Освоение земель - это не самое главное. Задача государства - это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека - освятить эту землю. То есть прийти, молиться, сделать Евхаристию на ней", - заявила женщина.

На скандальное высказывание уже отреагировал опальный протодиакон Андрей Кураев, запрещенный к служению патриархом Кириллом.

"Вот этот феодализм педагоги понесут детям", — возмутился он.

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Как ранее сообщал Главред, французский актер Жерар Депарьдье, который получил российское гражданство, сменил веру, и отдал себя в надежные руки попов из знаменитой РПЦ, которой руководит Кирилл Гундяев.