Жерар Депардье покрестился в православного в соборе РПЦ

Жерар Депардье / Reuters

Французский актер Жерар Депарьдье, который получил российское гражданство, сменил веру, и отдал себя в надежные руки попов из знаменитой РПЦ, которой руководит Кирилл Гундяев.

Жерар Депарье принял крещение в православного христианина в соборе РПЦ в Париже, и об этом сообщил журнал Valeurs со ссылкой на анонимные источники, которые были свидетелями события.

По информации издания, Жерар Депардье крестился 4 сентября соборе РПЦ Александра Невского в Париже. По его словам, такой выбор он сделал из-за близости ему православной литургии и духовенства России.

По словам очевидцев, в храме всего было человек 30, и за компанию с Депардье покрестили еще и девочку, у которой он стал крестным. Также очевидцы заметили "резкие странные движения Депардье", якобы несвойственные во время служения РПЦ.

К слову, неоднократно Жерар Депардье своим духовным наставником называл митрополита Псковского Тихона. Также, у Депардье якобы имеется новосибирская прописка, а несколько лет назад российская налоговая объявила его в розыск из-за неоплаченных налогов, которые обнаружила проверка. Позже дело оказалось ошибкой местных чиновников.

В 2015 году СБУ запретила Депардье въезд в Украину за сепаратистские высказывания - актер заявил, что Украина является частью России.