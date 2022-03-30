В Украине намерены полностью запретить Московский патриархат / "Православие"

В Украине планируют полностью запретить деятельность Русской православной церкви.

Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Теперь за него должны проголосовать народные депутаты.

"Целью принятия законопроекта является защита нацбезопасности и территориальной целостности Украины, предотвращение коллаборационизма, прекращение разжигания межрелигиозной вражды и дестабилизации религиозной среды в Украине", - говорится в пояснительной записке к документу.

Что предусматривает законопроект

Всю церковную собственность управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, в том числе и Киевской митрополии Украинской православной церкви, в течение 48 часов со дня принятия этого закона должны инвентаризировать и национализировать.

Читайте такжеЖерар Депардье покрестился в православного в соборе РПЦРелигиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свою подчиненность в течение 14 дней.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании РПЦ, переходят в собственность государства.

Напомним, войска Путина в Украине продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места нашей страны. Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.

Также сообщалось, что в Екатеринбургской епархии Русской православной церкви призвали захватывать народы и территорий других стран.

Такое скандальное заявление сделала руководитель сектора церковноприходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова.