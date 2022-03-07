Возле Херсона и Николаева ВСУ уничтожили 3 колонны захватчиков и 30 их вертолетов

Возле Херсона и Николаева ВСУ уничтожили 3 колонны захватчиков / УНИАН

В ночь с 6 на 7 марта нынешнего года украинские военнослужащие уничтожили тридцать вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка возле Херсона. Об этом сообщила пресс-служба Командования морской пехоты в социальной сети Facebook.

Противник понес потери в технике и в личном составе. Также украинские защитники уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.

"Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе. Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", — говорится в сообщении.

Также за 6 марта на подходе к Николаеву украинские войска уничтожили три колонны врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — сообщили в пресс-службе Командования морской пехоты.

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Напомним, ранее в Сети появились видео точной работы защитников Украины по вертолетам оккупантов. Ролик выложил в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Два боевых вертолета агрессора украинским военным удалось подбить.

Человек, который непосредственно снимал видеоролик, в эмоциях себя особенно не сдерживал.

По вражеским самолетам и вертолетам работают системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы модели Stinger, а также пилоты украинских истребителей.