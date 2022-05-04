"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами Milkor

Защитник Украины с 40-мм гранатометом Milkor / Скриншот

Защитники Украины начали применять в боях с российскими оккупантами легкие ручные 40-мм гранатометы Milkor Multiple Grenade Launcher.

В соцсетях уже появилась запись, как украинские воины Сил обороны применяют гранатометы Milkor MGL.

Обратим внимание, что на опубликованном видео зафиксировано, как украинский боец производит 5 выстрелов, а через несколько секунд слышны взрывы гранат.

Добавим, что судя по всему новое оружие применялось украинскими защитниками в зоне боевых действий.

M32 Milkor MGL: легкий шестизарядный ручной 40-мм гранатомет, созданный компанией Milkor (ЮАР) в 1981 году. Принят на вооружение более чем в 50 странах.

Магазин гранатомета револьверного типа 6 гранат 40х46 мм;

Эффективная дальность стрельбы – 400 метров;

Скорострельность – 18-21 выстрела в минуту.

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