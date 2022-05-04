"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами Milkor

На опубликованном видео зафиксировано, как украинский боец производит 5 выстрелов, а через несколько секунд слышны взрывы гранат.
Защитники Украины начали применять в боях с российскими оккупантами легкие ручные 40-мм гранатометы Milkor Multiple Grenade Launcher.
В соцсетях уже появилась запись, как украинские воины Сил обороны применяют гранатометы Milkor MGL.
Обратим внимание, что на опубликованном видео зафиксировано, как украинский боец производит 5 выстрелов, а через несколько секунд слышны взрывы гранат.
Добавим, что судя по всему новое оружие применялось украинскими защитниками в зоне боевых действий.
M32 Milkor MGL: легкий шестизарядный ручной 40-мм гранатомет, созданный компанией Milkor (ЮАР) в 1981 году. Принят на вооружение более чем в 50 странах.
- Магазин гранатомета револьверного типа 6 гранат 40х46 мм;
- Эффективная дальность стрельбы – 400 метров;
- Скорострельность – 18-21 выстрела в минуту.
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Автор: Алексей Тесля