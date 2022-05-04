Корабли РФ с ракетами "Калибр" в боевой готовности: Генштаб предупредил об угрозе с Черного моря

Россия может применить свои корабли с ракетами для обстрела территории Украины в любой момент.
В акватории Черного моря сейчас находятся три российских корабля, на которых есть крылатые ракеты "Калибр". Россия может их применить в любой момент.
Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 4 мая. Отмечается, что Черноморский флот РФ и дальше изолирует район ведения боевых действий.
"Корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведки и огневой поддержки на Приморском направлении", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечают, что не исключается возможность применения упомянутого корабельного состава для ракетных ударов по территории Украины.
"Сейчас в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – отмечают в Генштабе.
Ранее сообщалось, что России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Ограничения в сфере поставок оружия в РФ и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты с других частей страны в Украину.
Также ранее стало известно, что во временно оккупированном Россией Севастополе российские военные загружают на подводные лодки ракеты, которыми впоследствии могут наносить удары по мирным жителям Украины.
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