Корабли РФ с ракетами "Калибр" в боевой готовности: Генштаб предупредил об угрозе с Черного моря

Генштаб предупредил о ракетной угрозе с Черного моря/ Минобороны РФ, УНИАН

В акватории Черного моря сейчас находятся три российских корабля, на которых есть крылатые ракеты "Калибр". Россия может их применить в любой момент.

Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 4 мая. Отмечается, что Черноморский флот РФ и дальше изолирует район ведения боевых действий.

"Корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведки и огневой поддержки на Приморском направлении", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что не исключается возможность применения упомянутого корабельного состава для ракетных ударов по территории Украины.

"Сейчас в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – отмечают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Ограничения в сфере поставок оружия в РФ и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты с других частей страны в Украину.

Также ранее стало известно, что во временно оккупированном Россией Севастополе российские военные загружают на подводные лодки ракеты, которыми впоследствии могут наносить удары по мирным жителям Украины.

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