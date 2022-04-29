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Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФ

29 апреля 2022, 20:56

Зафиксирована вероятная загрузка крылатых ракет Калибр на подлодку типа Кило в порту оккупированного Севастополя.

Загрузка крылатых ракет на подводную лодку РФ / @Maxar

Во временно оккупированном Россией Севастополе российские военные загружают на подводные лодки ракеты, которыми впоследствии могут наносить удары по мирным жителям Украины.

Соответствующие снимки акватории Севастополя публикует специализированный ресурс Maxar Technologies.

Обратим внимание, что спутниковый снимок с загрузкой ракет был сделан в пятницу утром, 29 апреля.

Зафиксирована вероятная загрузка крылатых ракет Калибр на подлодку типа Кило в порту оккупированного Севастополя.

Ракетные удары РФ

Напомним, ранее 28 апреля вечером в Киеве в результате вражеских обстрелов частично разрушен 25-этажный жилой дом в Шевченковском районе.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате обстрела погиб один человек, есть пострадавшие.

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Севастополь подводная лодка крылатые ракеты Калибр война России и Украины
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