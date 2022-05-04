Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30

Военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага.
Над Донбассом наши защитники сегодня сбили 2 вражеских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил, информируя об оперативной ситуации на Донецком и Луганском направлениях.
Отмечается, что в течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421", - говорится в сообщении.
Также украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.
Новость обновляется.