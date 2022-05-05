УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИ

5 мая 2022, 11:19

Генералы российской армии отчитываются Путину о якобы захвате населенных пунктов, до которых оккупанты даже не дошли.

Владимир Путин
Путин получает недостоверную информацию о войне России против Украины - разведка / Reuters

Высшее руководство войск России и лично президент Владимир Путин получают фейковые сведении о ситуации на войне против Украины. Отсутствие реальной информации на фронте уже привело к гибели не одной тысячи российских военных и провалу поставленных военных задач. Руководители армий не знают реального наличия сил и средств, и гонят разбитые группировки вперед, чтобы выполнить задачу любой ценой. В отчеты попадают якобы взятые украинские города, до которых вражеские войска даже не дошли.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные украинских спецслужб. Указывается, что в Кремле и высшем военном командовании РФ не владеют реальной ситуацией в Украине.

В частности, во время одной из проверок в Минобороны РФ выяснили, что в апреле два генерала отправили в направлении Николаева и Кривого Рога неполные подразделения. Силы ВСУ превосходили возможности россиян, поэтому такое решение было признано несостоятельным. Генералы лишились должностей и на некоторое время были помещены в СИЗО.

Заявляли о "захвате" пунктов, до которых даже не дошли

В спецслужбах Украины также говорят, что поскольку Кремль ставит неадекватные задачи перед армией РФ, военным приходится отдавать нелепые приказы и отчитываться об их реализации.

За последнюю неделю Москве говорили, что российские войска взяли Гуляйполе, вышли на границы Херсонской области и существенно продвинулись в Харьковской области в направлении Славянска.

Однако штабные офицеры, которые пишут отчеты и примерно владеют реальным данными, между собой говорят, что в перечне пунктов, которые, дескать, "захвачены" Россией, есть и такие города, к которым оккупантам не удалось даже приблизиться.

Смотрите видео Главред – Арестович заявил, что Украина готова будет нанести военное поражение России

Герасимов приезжал в Украину, чтобы разобраться в ситуации

Согласно определенным сведениям спецслужб, прибытие в зону боевых действий начальника Генштаба Валерия Герасимова связано с тем, что он хотел понять, насколько отчеты, которые ему предоставляются, отличаются от настоящей картины действий.

Армия РФ не знает, как идти в атаку на Запорожье и Кривой Рог

Примечательно, что в командных пунктах войск России выстраивают планы о продвижении в Запорожье и Кривой Рог, однако по сведениям на начала мая, ни у кого из офицеров нет информации, как это можно сделать.Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов

В штабе знают, как на генералов давят из Москвы для выполнения задач как можно скорее. По этой причине за 70 суток войны погибло много представителей высшего командного состава, которых лично вынуждали ехать чуть ли не на передовую.

Фейковые "победы" создают для телевидения

Реальные возможности войск России в Запорожье отличаются от задач, которые были поставлены Кремлем. Поэтому оккупанты снимают видеоролики о якобы "победах". Участие в съемках принимают так называемые военные корреспонденты, другие пропагандисты и актеры из оккупированного Крыма.

Известно, что снимали пропагандистские ролики с постановками боев с ВСУ, раздачей гуманитарки и рассказывали о взятии под контроль Гуляйполя и приближении к Запорожью.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками России в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о целях Москвы в рамках "второй фазы" войны против Украины. Российские оккупанты намерены захватить Донецкую и Луганскую область, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует контрнаступление армии Украины на занятые войсками России позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ВСУ должны получить для этого нужное количество вооружений. Возможен сценарий изменения баланса сил на некоторых участках фронта.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что ситуация на фронте изменится в течение 2 недель. Боевых столкновений ВСУ с войсками России станет больше. За этот период времени реализуются изменения, связанные с военной помощью Запада.

Главред рекомендует:

viber
Владимир Путин войска России российские войска новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Начнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победыНачнется новое сражение с оккупантом: астролог составила гороскоп для Украины на май и период победы Гороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча ВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересногоВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересного Невероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцемНевероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцем Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицоОкно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицо
Поддержите Главред

Последние новости

11:23

Как всеобщая мобилизация в России добьет россиян

11:19

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВидео

11:02

"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 летФотоВидео

10:54

В Испании задержали блогера Анатолия ШарияВидео

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

Реклама
10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

07:10

Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

06:37

Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

06:31

Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россиямнение

05:10

Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

04:40

План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВДВидео

Реклама
04:10

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияВидео

03:48

"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится РоссияВидео

02:17

Рашисты хуже колумбийской наркомафии: Эктор Хименес-Браво рассказал, как его избили и бросили в лесу

01:45

Астролог назвал самые опасные области Украины в мае: "возможны ракетные обстрелы, пожары и разрушения"

01:15

День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

01:10

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - АрестовичВидео

00:51

Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:34

Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушенияхВидео

00:22

Арестович оценил риск ядерного удара России по УкраинеВидео

00:03

Ступка рассказал, как его бросила Логунова

04 мая, среда
23:52

Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками АзовсталиВидео

23:40

Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

23:25

Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

23:20

Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяВидео

23:20

В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

22:59

Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30Видео

22:33

Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на АзовстальВидео

22:24

Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами ДинамоВидео

22:08

Армия РФ пытается наступать на трех направлениях – АрестовичВидео

21:59

Торговля награбленным: РФ через Крым вывозит за границу украденное в Украине зерноВидео

Реклама
21:56

Евровидение-2022 еще даже не началось: названы топ-5 победителей конкурсаВидео

21:37

"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами MilkorВидео

21:02

"Они не виноваты": экс-тренер сборной Украины зашкварился защитой спортсменов РФВидео

21:01

Мощный ветер и заморозки: Украину атакует опасная погодаВидео

20:26

Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру ДнепраВидео

20:24

Корабли РФ с ракетами "Калибр" в боевой готовности: Генштаб предупредил об угрозе с Черного моряВидео

20:18

"Военторг есть везде": в РФ могут создать Белгородскую народную республику - ДаниловВидео

20:00

Нацгвардейцы "поджарили" 3 вражеские БМП и уничтожили много орков на Изюмском направлении – фотоВидео

19:47

Орки уже на Азовстали: защитники Мариуполя вышли на связь и рассказали о тяжелых бояхВидео

19:38

Пунктик Москвы: почему Кремль упорно пытается загнать Молдову в нью-СССРмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять