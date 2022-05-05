На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилота

На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ / Нацполиция

Во время одного из воздушных боев над Житомирской областью русскими оккупантами был подбит украинский истребитель "МиГ-29". Пилот пожертвовал собой и спас сотни жизней, но мародеры решили ограбить погибшего героя, сообщают в региональном управлении Национальной полиции.

Как установили правоохранители, над территорией Тетеревской общины в Житомирской области был жестокий воздушный бой. Российским оккупантам удалось подбить украинский истребитель.

Пилот истребителя решил не катапультироваться, а пожертвовать собой, но спасти при этом местных жителей. И направил горящий самолет в лес. После чего героически погиб.

На место крушения украинского самолета первыми прибыли пятеро жителей села Дениши. Они немедленно вытащили из истребителя боекомплект, а также извлекли средства управления самолетом (вместе с деталями, в которых содержатся драгоценные металлы).

Впрочем, на этом мародеры не остановились, и достали из кармана летного комбинезона погибшего пилота его табельный пистолет.

Злоумышленников полиции удалось задержать по горячим следам. В ходе обыска правоохранители обнаружили почти все украденные вещи, но вот табельного оружия погибшего героя среди них не оказалось.

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Напомним, ранее в Бердичеве (Житомирская область) под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев.

Подозреваемого заключили под стражу с возможностью внесения денежного залога на сумму почти 200 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Житомирской областной прокуратуры.

Мужчина начале марта совершил ряд краж из помещений оккупированного Ирпеня и угнал с охраняемой парковки автомобиль марки Mercedes-Benz.

Мародер долгое время разъезжал на краденом авто, пока, по иронии судьбы, во время покупок на рынке не попал на глаза владельца автомобиля. Им оказался местный житель, который еще в начале войны покинул автомобиль на автостоянке и в связи с оккупацией Ирпеня россиянами не смог его забрать.

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