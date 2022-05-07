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Жесткая атака РФ и разрушения городов: в НАТО предупредили об эскалации войны в ближайшие недели

7 мая 2022, 11:29

Нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты. Война может быть долгой, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг
Столтенберг считает, что война в Украине может длиться месяцы и даже годы / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов.

Об этом Столтенберг заявил в интервью Welt am Sonntag.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - сказал генсек Альянса.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что "украинские войска энергично защищают себя".

"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", - отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

"В долгосрочной перспективе Украина может не только осуществлять свою оборону с помощью оружия еще со времен Советского Союза, но и перейти на современное западное оружие. Только таким образом Киев сможет навсегда успешно предотвратить российское вторжение", - резюмировал генсек НАТО.

Как сообщал Главред, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне также заявил, что война России против Украины может продлиться еще долго. Он подчеркнул, что решающими будут именно ближайшие недели.

Напомним, Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

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