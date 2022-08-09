РФ не заплатила за транзит через Украину: нефтепровод Дружба остановлен

Прекращен транзит до нефтепроводу Дружба / @ukrtransnafta

Поставки российской нефти в направлении Венгрии, Словакии и Чехии транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

Как рассказали в российской Транснефти, транзит по северной ветке нефтепровода Дружба через Беларусьоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно.

РФ не заплатила за транзит нефти

Как поясняет Транснефть, при осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет Транснефти 28 июля 2022 года.

Это связано в очередным пакетом санкций, которые были введены против РФ в ответ на варварскую агрессию в Украине.

"Для решения вопроса Транснефть направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО Укртранснафта, прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками", - говорится в пресс-релизе.

В Транснефти признали, что Укртранснафта прекратила оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 4 августа 2022 года в связи с отсутствием поступления денежных средств со стороны РФ за услуги.

Нефтепровод Дружба

Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-х годах 20-го века для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района. Обеспечивает сырьем страны Восточной Европы.

По южной ветке нефтепровода Дружба, проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО Транснефть и АО Укртранснафта на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила о том, что чрезмерный фокус на вопрос нефтяного эмбарго в отношении РФ вредит Украине. Из поля зрения выпали другие способы, которыми можно лишить Кремль миллиардных доходов от продажи энергоресурсов.

Она считает, что споры об эмбарго только дали Венгрии возможность шантажировать Евросоюз.

Еще одним из вариантов является силовое давление на Орбана. Украина может начать влиять на Будапешт с помощью нефтепровода "Дружба", который проходит по нашей территории. Венгрия очень зависима от него.

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