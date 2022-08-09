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"Нас быстро подожгут": Лукашенко истерично спрогнозировал ухудшение ситуации в Беларуси

9 августа 2022, 16:06

Лукашенко боится, что в Беларуси может нарушиться стабильность.

Александр Лукашенко
Лукашенко боится ухудшения ситуации в Беларуси / Фото УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ситуация в стране может стать хуже, чем война, которую развязал Путин против Украины. Лукашенко очень боится, что в Беларуси может нарушиться стабильность. Об этом он рассказал местному изданию БелТА.

Лукашенко, сказал, что он "нутром чует", что ситуация в стране серьезная и "все может рухнуть в одно мгновение".

"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация ... Накормленные, напоенные, одетые, как в народе говорят, все пока есть. Но это упадет в одно мгновение, если мы расслабимся", — сказал Лукашенко.

Напомним, недавно стало известно, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне против Украины. Он даже собирается отправить армию на сбор урожая.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

Другие новости:

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