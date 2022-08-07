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Лукашенко отправит военных на сбор урожая, игнорируя участие в войне - Жданов

7 августа 2022, 21:18

Лукашенко хочет привлечь военнослужащих и милицию из-за якобы плохих темпов сбора урожая.

Лукашенко отправит военных на сбор урожая, игнорируя участие в войне - Жданов
Лукашенко отправит военных на сбор урожая / Коллаж фото t.me/modmilby, ua.depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне против Украины. Он даже собирается отправить армию на сбор урожая. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

К кампании Лукашенко хочет привлечь военнослужащих и милицию из-за якобы плохих темпов сбора урожая.

"Он заявил, что армия и милиция должны участвовать в уборке урожая, поскольку это лучше, чем идти на войну. Лукашенко добавил, что на войну армия идет тогда, когда перестает работать", - написал Олег Жданов.

Кроме того, ранее Лукашенко поручал вооружить сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира, а также провести с ними обучение.

Жданов сообщает, что Беларусь активно передает свои боеприпасы российским оккупантам, давая им возможность опустошать склады.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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