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В Беларусь прибыл самолет, на котором могли быть иранские беспилотники для РФ - СМИ

4 августа 2022, 21:20

На борту самолета были российские военные, наемники из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали.

В Беларусь прибыл самолет, на котором могли быть иранские беспилотники для РФ - СМИ
Самолет Ил-76 прибыл в Беларусь / avia-uca.com.ua

В Беларусь прибыл самолет, на борту которого могли быть иранские боевые беспилотники, которые Тегеран передал для РФ. Этот самолет Ил-76 вылетел из Ирана.

Известно, что самолет делал остановку в Армении и Москве, после чего отправился в Беларуси.

самолет Ил-76 в Беларуси
Самолет Ил-76 прибыл в Беларусь / Беларускі Гаюн

В Минобороны подтвердили прилет самолета. На нем были российские военные, наемники из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали. Их встречали представители Генштаба Беларуси.

В ведомстве заявили, что бойцы якобы примут участие в конкурсе "Уверенный прием". Вместе с фото военных белорусское Минобороны выложило кадры самого груза.

самолет Ил-76 в Беларуси
Самолет Ил-76 прибыл в Беларусь / Минобороны Беларуси

Иран пообещал передать России беспилотники

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал Главред недавно, Иран может передать России беспилотники, которые по своим характеристикам напоминают израильские и американские дроны ‒ Hermes 450 и MQ-1 Predator соответственно. Иран может поставить России несколько сотен дронов моделей Shahed-129 и Shahed-191. Они способны нести на борту 4-8 ракет или такое же количество бомб.

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