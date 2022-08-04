Россияне мощно "накрыли" села под Запорожьем из РСЗО: первые подробности

В настоящее время известно, что в результате обстрелов произошло возгорание травы.
Вечером в четверг, 4 августа, россияне мощно обстреляли населенные пункты Запорожского районе - удары были произведены после пяти часов вечера из реактивных систем залпового огня, сообщил в Telegram секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов Запорожья между пятью и шестью часами вечера - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района. В настоящее время известно, что в результате обстрелов произошло возгорание травы", - написал Куртев.
Он добавил, что в самом Запорожье сейчас все спокойно.
Как сообщал Главред, в конце июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.
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Также, по словам Арестовича, войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.
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