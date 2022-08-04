Не на Донбассе: Арестович рассказал, где на самом деле РФ готовит наступление

Арестович раскрыл стратегический замысел Кремля / Коллаж Reuters, Офис президента

Россия пытается заставить Украину перебросить резервы на Донецкое и Луганское направление, чтобы отвлечь внимание от направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление. Речь идет о Юге Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в среду, 3 августа.

"Что касается общей ситуации, то все героические наступления, когда все за раз ломанулись на Донецкий и Луганский фронт — это ничто иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перекидывали их на направления истинной опасности, где планируется масштабное наступление", – сказал он.

Арестович заверил, что "истинные действия" будут разворачиваться на юге Украины.

"А точнее, собираются силы — Мелитополь-Токмак в направлении Запорожья. Конечно же, Херсонская область, куда противник перебросил все живое, все, что движется, и собирается воевать. Там будут разворачиваться истинные действия", — сказал советник главы ОП.

По его словам, оккупанты создают военное давление в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, чтобы Киев был вынужден держать там часть сил. Стратегический замысел Кремля в том, чтобы не допустить переброски войск на Юг Украины, где уже в течение недели должны развернуться основные события.

Однако эти действия оккупантов не определяют ни судьбу, ни ход войны, уверен советник главы ОП.

"Вам нужно понимать, уважаемые друзья, и не только нашей страны, что стратегический замысел другой. Что эти действия, какие эмоциональные посты не пиши, они не определяют ни судьбу, ни ход войны. И наше командование имеет там достаточно сил и средств для того, чтобы противодействовать", – подчеркнул Арестович.

Как сообщал Главред, в конце июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.

Также, по словам Арестовича, войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

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