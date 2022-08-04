"Киев пускает ракеты в сторону Тайваня": пропагандисты Путина запутались во лжи и смололи очередной абсурд

Прихвостни российского диктатора заявили, что Киев проводит военные учения.
Российские пропагандисты удивили очередным абсурдным заявлением. Они заявили, якобы Киев "проводит военные учения", и в их рамках "запускает ракеты в сторону Тайваня".
При этом в РФ отметили, якобы таким образом "Украина пытается оказать психологическое давление на граждан Тайваня". Соответствующая информация от пропагандистов Путина распространилась по соцсетям.
"В эти минуты Киев проводит ракетную стрельбу в рамках учений вокруг Тайваня. Часть ракет должна пролететь над островом, что Тайбэй уже раскритиковал как беспрецедентное психологическое давление на граждан частично признанного государства", – объявили такую чушь пропагандисты-прихвостни Путина.
Однако через короткий промежуток времени это сообщение исчезло из социальных сетей.
Позже пропагандисты РФ подправили новость, и вместо слова "Киев" там появилось "Пекин".
Можно только предполагать, была ли это случайная ошибка путинских пропагандистов, которые уже настолько запутались во всякого рода лжи, что и столицы разных стран перепутали, или это было сделано намеренно с какой-то целью. Также теперь остается лишь догадываться, сколько людей просмотрели сообщение в первой его версии, где упоминалось о каких-то вымышленных "военных учениях Киева".
Напомним, Китай сейчас проводит военные учения возле Тайваня. Учения проходят в шести зонах вокруг Тайваня и продлятся до полудня 7 августа.
КНР начал эти военные учения сразу после визита на территорию Тайваня спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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