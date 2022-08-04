"Многие из окружения Кремля хотят соскочить": Фейгин объяснил причину внезапной болезни соратника Путина

Фейгин объяснил причину внезапной болезни соратника Путина/ Reuters, УНИАН

Многие люди из окружения Кремля сейчас хотели бы "соскочить" и дистанцироваться от того, что делает российская верхушка. Однако им не дают этого сделать. В Кремле руководствуются формулой Геббельса: "Вместе шли, вместе и висеть", поэтому так просто никого не отпускают.

Об этом рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире "24 канала". Он отмечает, что многие лица, которые находятся в окружении Кремля, имеют много капитала на Западе, и поэтому они хотят это всё легализовать и не попасть под санкции.

"Я общаюсь со многими теми, кто сбежал. Преимущественно это из сферы бизнеса. Они, конечно, переживают за свое будущее. Они не хотят оказаться под санкциями и остаться без тех капиталов, которые они смогли получить на Западе. Хотят этого избежать. Чубайс здесь не исключение", – говорит Фейгин.

Между тем в Москве применяют свою привычную методологию – угрозы, шантаж и страх – чтобы никто не проявлял нелояльность.

Бывший соратник Путина Чубайс мог спрятаться в больнице

Российский правозащитник и оппозиционер также прокомментировал внезапную болезнь бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса – его госпитализировали в одну из европейских клиник и диагностировали у него синдром Гийена-Барре.

По словам Фейгина, он не располагает данными о причинах самочувствия Чубайса. Но правозащитник считает, что Чубайса в этот раз не пытались отравить, и предполагает, что тот сам мог спрятаться в больнице, изображая острую фазу болезни.

Однако, по словам Фейгина, ничего исключать нельзя: ни того, что Чубайс и в самом деле заболел, ни того, что его могли попытаться отравить, чтобы таким образом наказать за попытку "соскочить".

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