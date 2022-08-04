Чтобы не сбежали: оккупантам угрожают заградительными отрядами "кадыровцев" на Херсонщине

Оккупантам угрожают заградительными отрядами "кадыровцев" на Херсонщине/ Reuters, Радио Свобода

В российских войсках распространяются слухи, что командование армии РФ поставило подразделения "кадыровцев" на левом берегу Днепра, чтобы те действовали как заградотряды и не позволяли оккупантам отступать на Херсонщине.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга. По его словам, подразделения чеченцев должны будут не допустить отступления русских захватчиков с правобережной Херсонщины.

Также Громов отметил, что оккупанты могут попытаться пойти в наступление на Херсонщине, опережая контрнаступление ВСУ.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться осуществить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы нашим успехам. Чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", – отметил он.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Однако Запад способен остановить главу Кремля от такого шага.

Ранее сообщалось, что Гиркин уже открыто расхваливает работу реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом он признал, что российские РСЗО "не стоят и мизинца" упомянутой американской ракетной системы.

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