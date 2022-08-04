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"Те, кого накрыло ракетами, уже ничего не расскажут": Гиркин признал мощность HIMARS

4 августа 2022, 17:25

Террорист "размазал по стенке" российские РСЗО, сравнивая их мощность с американскими ракетными системами.

HIMARS, Игорь Гиркин
Гиркин признал мощность HIMARS/ DVIDSHUB Flickr, скрин

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) расхвалил работу реактивных систем залпового огня HIMARS, которые украинским Вооруженным силам предоставили США.

Он уже открыто восхищается работой украинских военных, а о российских РСЗО вспоминает, лишь грустно опустив голову. Соответствующее видео, на котором террорист Гиркин открытым текстом признает мощность HIMARS, появилось в сети.

При этом террорист говорит, что он знает людей, которые побывали в зоне поражения этого оружия, и утверждает, что они уже ничего не смогут рассказать".

"Некоторые мои товарищи уже побывали вблизи мест поражения... А те, кто побывал в области поражения, те уже, к сожалению, ничего не могут рассказать, те, кто непосредственно оказался накрытым. Это очень серьезное оружие, и не надо к нему относиться легкомысленно", – сказал бывший главарь террористов "ДНР".

При этом он открыто признает, что российские РСЗО "не стоят и мизинца" упомянутой американской ракетной системы.

"Это современное оружие, и по своим параметрам оно действительно превосходит, прежде всего по точности попадания и кучности, наши РСЗО типа "Смерч", "Ураган" и другие. А "Град" – это вообще ничего по сравнению с HIMARS ", – отмечает Гиркин.

Ранее военный эксперт Олег Жданов подсчитал, сколько HIMАRS необходимо ВСУ, чтобы выгнать россиян из Украины. По его словам, ВСУ нужно иметь 54 пусковых систем HIMАRS и их аналоги. А у нас на сегодняшний день, с тем, что пришло, набирается меньше 20.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Однако Запад способен остановить главу Кремля от такого шага.

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