Жданов подсчитал, сколько HIMАRS нужно ВСУ, чтобы выгнать россиян из Украины

Сколько РСЗО нужно Украине для успеха в войне / Коллаж Генштаб, Главред

В данный момент в Украине насчитывается около 300 артиллерийских и около 20 реактивных систем, но это составляет всего лишь 30% того, что нужно нашим ВСУ для завоевания превосходства на поле боя, рассказал для ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Он поведал, сколько Украине нужно HIMARS и MLRS, чтобы выйти на "границы" 24 февраля.

"Если мы должны сформировать фактически новейшие ВСУ на новом вооружении, которое даст нам преимущество над российской армией, то, допустим, по реактивным системам, нужно иметь, как минимум, три бригады. Три бригады – это где-то 54 пусковых HIMАRS и их аналоги. А у нас на сегодняшний день, с тем, что пришло, набирается меньше 20", — сказал он.

По его словам, Украине необходимо как минимум четыре бригады.

"И, кстати, я беру из того состава Вооруженных сил, которые мы имели в начале войны", — добавил он.

"Четыре артиллерийских бригады – это где-то 72 пушки. И плюс в каждой бригаде, а у нас их было более 20, еще по 54 пушки. Это примерно больше 1000. То есть артиллерийских систем нам нужно 1200-1300. Плюс к ним еще 55 реактивных систем залпового огня, большой мощности, дальнобойных. Вот такие цифры", — объясняет военный эксперт.

На сегодняшний день имеется около 300 артиллерийских и около 20 реактивных систем. Это примерно 30% того, что нужно Украине для завоевания превосходства на поле боя, огневого поражения противника.

"Что касается ведения оборонной операции, да, нам этого хватает. Боеприпасы идут постоянно, слава Богу, и мы можем наносить огненное поражение, но в условиях оборонной операции", — подытожил эксперт.

Поставки оружия Украине

Напомним, в Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставление Украине систем противовоздушной обороны NASAMS и уже находятся в процессе их закупки. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

Также ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.

Также Олег Жданов заявил, что Соединенные Штаты Америки и другие западные союзники имеют необходимое оружие, которое могли бы передать Украине. Однако они не передают очень большое его количество, ведь волнуются и о своей собственной безопасности. Они не хотят снижать собственную защищенность.

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