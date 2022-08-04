Оставил гранату для себя: яркая история пенсионера из Бучи, в одиночку напавшего на колонну врагов

Валентин Дидковский / скриншот из видео

В конце февраля нынешнего года 64-летний житель Бучи Валентин Дидковский совершил подвиг ‒ в одиночку атаковав колонну оккупантов из гранатомета. Смелому мужчине удалось выжить и корректировать удары украинской армии по технике врага. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"(27 февраля – Главред) вижу: со стороны вокзала Бучи идет большая колонна (оккупантов. – Ред.). Взял гранатомет и гранаты. Я зашел за дом – сначала проехал первый БТР, второй, БМП, танк – и я увидел бензовоз. Он остановился – и я выстрелил из гранатомета. Когда я его подбил – все горело", –говорит Дидковский.

Он отметил, что из-за горящего топлива техника врага не смогла двигаться дальше. После этого украинец бросил в сторону противника несколько гранат, а одну оставил для себя ‒ потому что не хотел сдаваться в плен.

"Палец засунул в чеку и оставил для себя – на всякий случай", –говорит мужчина.

Однако, он все же сумел перебежать в соседний двор, откуда и корректировал удары ВСУ по оккупантам.

И сейчас Дидковский по-прежнему в строю ‒ просится на фронт и до сих пор ходит в наряды и патрули в Буче.

Напомним, ранее в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор. Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Кроме того, украинские военные ударили по российским захватчикам их же оружием – они впервые применили против оккупантов трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Установка работала на Изюмском направлении.

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