Подвиг украинских защитников: один танк ВСУ вступил в бой с вражеской колонной

Один украинский танк вступил в бой с колонной оккупантов / скриншот

Один украинский танк дал бой целой вражеской колонне и уничтожил несколько единиц техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект", – написал журналист.

По словам Бутусова, командир танка - выдающийся профессионал высокого уровня, который продемонстрировал мастерство в сложной обстановке реального боя, поэтому заслуживает наград.

В комментариях пользователи написали, что позиция украинского танка была идеальна, а цель была видна лишь доли секунды под определенным углом.

"Вот как пишется знаменитая Военная История Украины. Невероятно крутая работа. Слава Героям Защитникам Украины!"

"Один выехал на 10, тут уже нужны яйца. Кроме этого, завалил бмп. Герой!! Надеюсь, экипаж жив!!!"

"Слава нашим войнам. Они уже как первая армия мира. Позвоночник "армии" орков сломан. Победа будет за нами".

Как сообщал Главред, 5 апреля в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор. Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Кроме того, украинские военные ударили по российским захватчикам их же оружием – они впервые применили против оккупантов трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Установка работала на Изюмском направлении.

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