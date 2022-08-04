ВСУ продвинулись в Донецкой области, есть тактические улучшения – Генштаб

Армия Украины продолжает сражаться с российскими оккупантами на Донбассе / Коллаж УНИАН

Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку. Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел. Однако войска России вытеснили украинские силы с двух позиций под Донецком и Бахмутом. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 4 августа, он рассказал о том, что ВСУ улучшили свое тактическое положение на фронте в Донецкой области.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - отметил он.

Однако оккупационная армия РФ вытеснила украинские войска с двух позиций под Донецком и Бахмутом и из Семигорья.

Кроме того, под массивным давлением противника ВСУ оставили шахту Бутовка и перешли к обороне на юг от Авдеевки.

"30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак - Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", - подчеркнул Алексей Громов.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Украинские защитники освободили от российской оккупации еще 7 населенных пунктов. В общем, под контроль Киева вернули 53 пункта.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Россия на Херсонщине собрала около 30 тысяч войск. По его словам, они собрались наступать на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, как считает Арестович, ВСУ удастся отбить атаку, поскольку военная подготовка российских оккупационных подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны сделали предположение, согласно которому Путин мог отдать приказ своим войскам захватить Харьков. По мнению специалистов, захватчики могут использовать для реализации своих оккупационных задач районы Балаклеи и Большой Камышевахи.

Другие новости: