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ВСУ контрнаступают на Херсонщине: освободили еще 7 населенных пунктов – ОВА

2 августа 2022, 18:01

Силы обороны Украины вернули под контроль Киева уже 53 пункта в Херсонской области.

Херсон ВСУ
Возвращаться на освобожденные районы Херсонщины пока еще нельзя - ОВА / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации еще 7 населенных пунктов на Херсонщине. Всего деоккупированы уже 53 пункта. Возвращаться на свободные от агрессора территории пока рано, захватчики продолжают обстреливать земли. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что силы обороны Украины освободили уже больше 50 населенных пунктов. Сведения подтверждены Генштабом ВСУ.

"На сегодня официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы подаем эту информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", - сказал Бутрий.

Кроме того, он подчеркнул, что возвращаться на освобожденные территории Херсонщины пока рано. Российские оккупанты постоянно их обстреливают.

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Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Войска 26 июля ударили артиллерией по Антоновском мосту у оккупированного Херсона. В результате эстакада больше не пригодна для коммуникации. Российские захватчики не смогут перебрасывать по ней силы и средства.

30 июля в Оперативном командовании Юг рассказали, что армия Украины нанесла удар и по Антоновскому железнодорожному мосту. Путепровод поврежден и также не пригоден для дальнейшей эксплуатации.

В разведке Великобритании полагают, что контрнаступление армии Украины на Херсонщине в полном разгаре. Артиллерия работает, украинцы бьют по стратегически важным объектам врага. По данным разведчиков, Херсон уже практически отрезан от других захваченных территорий.

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