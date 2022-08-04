Оккупанты РФ массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси - эксперт

Российские оккупанты вывозят боеприпасы из Беларуси / коллаж фото Reuters

Российские оккупанты массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси. Оружие вывозят согласно договоренностям стран до 1061-го ЦМТЗ Южного военного округа. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Оккупанты планируют вывезти до конца августа 12 тыс. тонн боеприпасов. Можно предположить, что РФ имеет серьезные проблемы с логистикой, по своевременной доставке вооружения в нужном количестве на фронт. Эксперт отмечает, что это не единственный факт вывоза техники и боеприпасов со складов белорусской армии.

"А будет ли такое действо происходить в стране, которая готовится к вторжению в соседнюю страну? То есть, это еще один повод сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях уже превратилась еще и на ресурсную базу для подпитки ВС РФ", – пишет Александр Коваленко.

Однако он также акцентировал внимание на том, что у РФ пока не предвидится безвозвратный дефицит в накоплении боеприпасов.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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